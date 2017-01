// CES 2017 : Chrysler dévoile sa Portal Concept autonome

Diaporama : Chrysler a dévoilé les premiers visuels de son concept car autonome Portal en amont du CES 2017 de Las Vegas.





Appelé Portal, Chrysler, qui travaille déjà avec Google dans le cadre du développement des taxis autonomes du groupe de Mountain View sous le nom de Waymo, présente ici une voiture très futuriste capable d'une conduite autonome et, bien évidemment, connectée.



Portal : la voiture du futur selon Chrysler

Les lignes de Portal, qui n'a été présentée que sous forme de visuels avant le CES 2017, sont proches des monospaces classiques construits par le groupe américain (qui a fusionné avec Fiat en 2014). L'intérieur, en revanche, change radicalement, de même que l'ouverture des portes qui se fait de manière latérale, laissant la place à une triple rangée de deux sièges modulables.



On retrouve dans Portal une partie de la vision de Google et de sa Google Car, vision pour l'instant abandonnée par le groupe au profit de Waymo, projet qui s'annonce plus rentable. La conduite autonome, disponible uniquement sur autoroute (niveau 3), permettrait aux passagers d'oublier qu'ils sont dans une voiture et de se laisser transporter. Chrysler vise toutefois une autonomie de conduite totale (niveau 4) dans le futur.



La connectivité est au rendez-vous avec une borne Wi-fi, des écrans ou encore des caméras. Si le projet portal n'est pas prévu pour devenir un modèle commercialisé, en tout cas dans un avenir proche, le constructeur détaille toutefois quelques caractéristiques techniques intéressantes. 100 % électrique, Portal aurait une autonomie de 400 kilomètres grâce à une batterie Lithium-ion de 100 kWh.



