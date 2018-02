SpaceX : lancement des premiers satellites du projet Starlink ?

Qu'est-ce que le projet Starlink d'Elon Musk ?

Un premier lancement de satellites-tests le 17 février 2018 ?

Starlink reste un mystère, Elon Musk ne communiquant pas réellement dessus. Mais étant donné qu'il s'agit de satellites de communications, l'entreprise ne peut pas se passer de l'aval du gouvernement.Quesoit un réel projet, cela ne fait aucun doute : en 2017, Elon Musk a même déposé la marque. Et la nature de ce projet est assez claire, même si Musk n'en parle pas : ce serait un réseau de satellites de télécommunications permettant d', en commençant bien évidemment par les populations qui en sont encore aujourd'hui privées. SpaceX et Starlink viseraient une connexion à 1 Gbps pour l'ensemble des habitants de la Terre.Preuve que Starlink intéresse, on sait que Google et le fonds d'investissement Fidelity ont investi 1 milliard de dollars dans SpaceX en 2015 dans le cadre d'un financement du projet. Il faut dire que ce dernier est gigantesque : le réseau de satellites Starlink pourrait être composé de près de 12.000 satellites dont plus de 4.000 en orbite haute et plus de 7.000 en orbite basse. En comparaison, aujourd'hui, l'espace compte seulement 1.740 satellites actifs et près de 2.500 inactifs : leseul serait donc composé de trois fois plus de satellites que ceux qui ont été envoyés dans l'espace depuis le début de l'aventure spatiale humaine.Ni Elon Musk ni SpaceX et encore moins Starlink n'ont annoncé une date pour la mise en service de ce nouveau réseau. Certains soupçonnent en tout cas SpaceX de commencer dès ce mois de février 2018 le déploiement, et très précisément dans le cadre du lancement prévu d'une fusée Falcon 9 le 17 février 2018.La fusée embarque un satellite radar espagnol appelé Paz mais en novembre 2017, la FCC a autorisé Spacex à ajouter à ce lancement deux satellites appelés Microsat-2a et Microsat-2b, qui seraient un premier test du réseau Starlink.