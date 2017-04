La fibre à 10€/mois, prix garanti à vie par Red by SFR !

La fibre jusqu'à 100Mb/s pour 10€, sans engagement et à vie !

Pour 2€ de plus, la télévision en HD !

Modifié le 18/04/2017 à 16h59

Il s'agit bien entendu d'une offre sans engagement, qui s'accompagne de nombreux autres avantages. La marque au carré rouge vous gâte jusqu'au 02/05/2017 !C'est probablement la meilleure offre du moment pour qui cherche une box fibre à (très) petit prix : 10€. En plus d'être sans engagement, l'offre de Red by SFR est garantie à vie : pas de mauvaises surprises après quelques mois, vous continuerez de payer 10€ !Ce prix inclus la location de la box, internet avec un débit pouvant aller jusqu'à 100Mb/s ainsi que les appels vers les fixes de France et de plus de 100 destinations et SFR Presse, une sélection de magazines et de quotidiens.L'offre est donc exceptionnelle, mais elle ne s'arrête pas là : SFR vous rembourse jusqu'à 100€ de frais de résiliation et le raccordement est offert. Autant de raisons de craquer pour cette offre exceptionnelle N'hésitez pas à prendre en plus l'option de Télévision HD : elle n'est qu'à 2€, et donne accès à 26 chaines de TV mais aussi au replay. Bien entendu, les bouquets restent en option ... Mais pour seulement 12€ vous aurez accès à internet via la fibre, téléphone et TV en illimité ! Difficile de faire mieux.