RED by SFR : la fibre 100 Mb/s à 15 euros à vie

15 euros pour la fibre optique 100 mégaoctets

Une offre qui ne va être disponible que quelques semaines

Modifié le 15/02/2017 à 15h27

Si les offres permettant de payer la fibre optique moins cher sont récurrentes chez SFR et ses concurrents, cette offre lancée ce 15 février 2017 est un peu particulière : elle est valable «», soit « à vie ».L'offre de SFR a de quoi attirer bon nombre de clients : le groupe propose la fibre optique avec des débits pouvant atteindre 100 mégaoctets par seconde pour la modique somme de 15 euros par mois. Généralement, la même offre est disponible pour la somme de 19,99 euros par mois et, régulièrement, SFR en baisse le prix à 14,99 euros par mois pendant une durée limitée, généralement 12 mois. Au-delà de cette période, le prix remonte au tarif normal.Cette fois, pour cette offre lancée le 15 février 2017, il n'y a pas de limitation dans le temps : l'abonnement restera à 15 euros par mois à vie et SFR précise même que la box est incluse sans surplus. Naturellement, cette offre est aussi disponible pour l'ADSL, au même prix, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir leur immeuble fibré.Les intéressés vont devoir rapidement faire leur choix : l'offre Internet fibre 100 mégas de chez RED by SFR n'est disponible que jusqu'au 6 mars 2017. Inclus dans l'abonnement il y a, bien évidemment, le téléphone en illimité vers les portables et fixes de France et vers les fixes à l'international, 26 chaînes de télévision et SFR Presse.