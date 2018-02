Conflit TF1 / FAI : comment continuer à regarder TF1 sur Orange ?

Pourquoi Orange et TF1 se battent ?

Photo : portal gda / Flickr - CC BY-NC-SA 2.0

Regarder TF1 sur internet, avec MYTF1

On repasse à la TNT pour regarder TF1

L'ultimatum de TF1 : une fausse bonne idée ?

Photo d'illustration : Frédéric BISSON / Flickr - CC BY 2.0

Modifié le 16/02/2018 à 12h24

Il s'agit à l'origine d'une question financière : TF1 souhaiterait qu'Orange paye pour proposer ses chaînes et son service deà ses abonnés. Les sommes demandées par TF1 à Orange avoisineraient les 100 millions d'euros. L'opérateur ne semble pas décidé à verser de tels montants, et la tension est doucement montée entre les deux groupes.Le conflit n'ayant toujours pas été résolu au 1er février, date jusqu'à laquelle les deux entités étaient liées par un contrat, un communiqué a été publié annonçant que. Aussitôt dit, aussitôt fait : Orange a reçu une assignation en justice lui interdisant de diffuser les chaînes du groupe TF1 Pour l'instant, Orange a seulement arrêté de proposer le. Mais les chaînes pourraient suivre et ne plus être disponibles très rapidement. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il faudra donc trouver une autre solution pour continuer à regarder TF1 sur Orange !Première solution, si Orange coupe le signal TF1 : passer par le site. Ce site permet d'accéder aux, mais aussi aux émissions en live des différentes chaînes du groupe (TF1, TMC et TFX). Il est par contre nécessaire de s'inscrire pour profiter du site entier.Une fois votre programme choisi, il ne vous reste plus qu'à le regarder sur votre ordinateur ou de passer par exemple parpour retrouver vos shows préférés directement sur votre télévision.Autre solution : regarder la télévision avec... la TNT ! Il est en effet possible de regarder la télévision en TNT avec votre Livebox Orange. Le site d'aide du FAI propose même des conseils, en fonction de votre équipement. Selon que vous receviez la TNT via le satellite ou une antenne, différentes solutions vous seront proposées pour raccorder votre décodeur à votre antenne. Pour en savoir plus sur le Tuner TNT de votre Livebox et la façon de l'utiliser pour regarder la télévision, n'hésitez pas à aller sur l'assistance Orange dédiée à ces questions.Qui sait : comme Free, qui améliore sa Freebox pour qu'il soit possible d'afficher automatiquement les chaînes en TNT lorsqu'elles ne sont pas disponibles directement via la box, Orange finira peut être par proposer une solution similaire sur sa Livebox.Pour autant, il est important de bien garder en tête qu'Orange (ainsi que Free) contrarient le groupe de télévision parce qu'ils ont un argument de poids : ne plus être diffusé sur les deux opérateurs pèserait lourd pour les audiences de TF1, et donc sur son portefeuille. Le groupe n'a aucun intérêt à voir son audience chuter durablement.Et si Orange et Free venaient à accepter de payer des sommes astronomiques à TF1, on peut supposer que ce surcoût serait répercuté sur les abonnements internet des utilisateurs.À vous de faire le bon choix !