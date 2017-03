Sosh : 15 € de réduction par mois pendant un an

Une offre triple play à partir de 14,99 euros par mois

La Fibre, cheval de bataille ultime pour Orange

Modifié le 07/03/2017 à 10h43

Concrètement, Sosh, la marque low-cost d'Orange, propose une réduction par remboursement différé de 15 euros par mois, soit 180 euros de réduction sur un an.Quatre tarifs sont éligibles à cette opération commerciale. Une fois la remise appliquée, le consommateur moyen pourra profiter d'appels illimités et de 5 Go d'Internet en 4G, ainsi que d'une connexion illimitée ADSL ou Fibre à domicile (selon l'adresse) pour 29,99 euros par mois, au lieu de 44,99 euros. Ce forfait inclut également des SMS et MMS illimités dans l'ensemble de l'Union européenne.Les internautes passant beaucoup de temps sur la Toile peuvent opter pour le même forfait en version 20 Go, pour 34,99 euros par mois au lieu de 49,99 euros. Ce dernier inclut également 5 Go d'Internet mobile partout en Europe. Les petits consommateurs peuvent opter pour un forfait avec appels illimités et 50 Mo d'Internet 4G, pour 19,99 euros par mois au lieu de 34,99 euros, voire 2h d'appels et 50 Mo d'Internet pour 14,99 euros au lieu de 29,99 euros.A noter que l'ensemble de ces forfaits incluent la Livebox Play, qui donne accès à 160 chaînes de télévision, dont 40 en HD. Le téléphone fixe permet d'appeler en illimité vers 100 pays dans le monde.Mais le point le plus intéressant de cette promo concerne la fibre. Sur la première année, aucune différence en termes de prix entre un abonnement ADSL ou Fibre ne se fera sentir. En revanche, dès le 13e mois, il faudra payer 34,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros si l'on souhaite avoir la Fibre et non l'ADSL, 39,99 euros au lieu de 34,99 euros sur le deuxième palier, 49,99 euros au lieu de 29,99 sur le troisième et 54,99 euros au lieu de 34,99 sur le dernier palier.Orange peut en effet se vanter de proposer de la fibre FTTH, alors que chez SFR et Free, la fibre s'arrête dans le quartier ou au pied de l'immeuble dans le meilleur des cas. Opérateur historique, Orange dispose du réseau fibre le plus important en France et compte déjà 2,2 millions d'abonnés à cette technologie. Mais la marge de croissance est encore importante : 7,7 foyers sont éligibles à la FTTH, soit 5,5 ménages éligibles mais non encore clients.