La Freebox V7 pourrait être assortie d'une barre son Devialet

Une enceinte Devialet pour les abonnés Free ?

Proposer une enceinte à ses abonnés : trois opérateurs l'ont déjà fait

Modifié le 07/04/2018 à 15h25

Vendre des box avec des barres son est une tendance naissante en France, et qui a même été expérimentée outre-Manche.C'est une petite phrase glissée (exprès, sans aucun doute) par Xavier Niel lors de la présentation des résultats annuels 2017 de Free, qui a mis la puce à l'oreille des journalistes. «», a déclaré Xavier Niel début mars 2018 en parlant de la prochaine Freebox, dont la sortie est programmée dans le courant de l'année. En clair : Free envisage de proposer un produit technologique qui ne serait pas achetable autrement qu'avec sa box, et qui aurait en plus des services exclusifs. Si c'est effectivement une enceinte, on peut imaginer qu'il s'agisse d'un abonnement offert à un service d'écoute de musique ou à un service de SVOD, à savoir un service de type Netflix) par exemple.Selon des rumeurs relayées par le site, ce mystérieux « produit en plus » pourrait être un produit Devialet. En 2012, avec Bernard Arnault, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon, Xavier Niel a investi dans ce fabricant français d'enceintes premium.Cette thèse est d'autant plus plausible qu'à ce jour, l'histoire a déjà connu trois exemples. C'est le britannique Sky qui a ouvert le bal, en proposant en 2017 une « Sky Soundbox », une enceinte multicanal pensée pour la télévision. Deux opérateurs hexagonaux ont suivi son exemple : en mars 2017, Bouygues Telecom avait offert une barre de son Yamaha entrée de gamme à tous les abonnés qui s'engageaient pour un an minimum à son offre BBox Miami. Orange avait suivi à l'automne de la même année, en lançant sa propre barre de son, en association avec la marque Cabasse.Free aurait donc sans doute dans les cartons une enceinte entrée de gamme offerte (l'opérateur n'a jamais fait dans le premium)... Mais il pourrait également s'agir d'un produit haut de gamme vendu à prix d'ami !