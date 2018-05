Freebox V7 : des nouvelles boxes (et offres) d'ici septembre

Deux Freebox V7 seraient lancées

De nombreuses rumeurs sur la Freebox V7

Modifié le 15/05/2018 à 10h14

La maison mère parle même de «», sous-entendant plusieurs Freebox et depour recruter de nouveaux abonnés et faire augmenter le chiffre d'affaire mensuel moyen de chaque abonné.C'est officiel : la prochaine Freebox sera lancée en septembre, comme l'indique le groupe Iliad dans un communiqué. Les résultats financiers du groupe étant en-deçà des attentes, l'entreprise souhaite. Pour ce faire, de nouvelles offres et boxes seront proposées.Lasera donc probablement lancée en deux versions. Une version premium (offre et boxe) devrait être proposée à ceux qui ont des besoins multimédias et vidéo-ludiques plus importants. De cette façon, Free prévoit d'atteindre le million d'abonnés FTTH pour le début 2019.Alors que Xavier Niel a promis une «» pour cette, les rumeurs vont bon train concernant la future tête de proue de l'offre Free. Des murmures qu'il est prudent de considérer en tant que tels ; l'opérateur étant connu pour aimer brouiller les pistes avant d'effectuer ses annonces.On a ainsi dit que la Freebox pourrait être assortie d'une barre de son signée Devialet, qui serait accompagnée d'un service uniquement disponible via ce produit - probablement un service de streaming ou VOD, uniquement disponible via la Freebox V7. Elle pourrait être interconnectée à Netflix, de façon à pallier aux manques de débits constatés depuis quelques mois sur les classements Netflix. Enfin, on peut supposer que la Freebox V7 inclura un système permettant de passer automatiquement en TNT lorsque les chaînes ne s'affichent pas. Ce système a déjà été mis en place lors des négociations avec le groupe TF1.À noter que cette annonce fait écho à celle du groupe Canal+, qui annonçait hier un partenariat avec Apple : l'Apple TV pourra être louée, en remplacement du décodeur Canal.