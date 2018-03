Netflix et Free bientôt interconnectés directement ?

Bientôt des serveurs Netflix chez Free

Netflix intégré dans la Freebox V7 ?

Modifié le 27/03/2018 à 15h57

Terminée la tannée des débits pachydermiques pour les abonnés de Free, lorsqu'ils veulent regarder un film ou une série sur Netflix. Tout laisse à penser en effet que Netflix et Free ont enterré la hache de guerre, et vont prochainement mettre en place les solutions techniques permettant de fournir un débit optimal aux abonnés du service de streaming vidéo, ayant pour fournisseur d'accès Free.Si le débit entre les serveurs de Netflix et les abonnés de Free est si mauvais, depuis des années, c'est en effet parce que Free a toujours refusé le deal que Netflix propose (ou impose) aux autres FAI : à savoir, d'installer des serveurs Netflix dédiés dans les infrastructures de chaque fournisseur d'accès, serveurs chargés des contenus les plus populaires, dans la langue locale.Grâce à ces fichiers cache, les abonnés de Netflix n'ont la plupart du temps pas besoin d'aller attaquer les serveurs de Netflix en passant par le web pour visionner un film ou une série. Tout reste en local dans les réseaux du FAI. Bien évidemment, tout cela se fait de manière totalement transparente pour les abonnés. C'est l'application qui est guidée par les serveurs de Netflix pour aller chercher le fichier au plus près de l'abonné.Le problème, c'est que l'installation, la maintenance et l'alimentation de ces serveurs dédiés (rouges, comme Netflix, pour la petite histoire), est à la charge du FAI. Et Free a toujours refusé de se soumettre aux conditions de Netflix.Pourtant, aux dernières nouvelles, Free et Netflix auraient repris le dialogue. C'est Xavier Niel qui, lors de la présentation des résultats d'Iliad, la maison mère de Free, a annoncé que le problème devrait bientôt être réglé.Sachant que Free devrait bientôt présenter sa nouvelle Freebox, version V7, il se dit que celle-ci pourrait aussi intégrer en natif l'application Netflix, comme chez la plupart des autres FAI.