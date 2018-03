La nouvelle Freebox V7 arrivera bien en 2018

Une V6 pas encore démodée

Modifié le 13/03/2018 à 20h19

C'est à l'occasion de la présentation des résultats financiers d'Iliad , maison mère de Free, que nos confrères de 01net.com ont pu glaner quelques infos à propos de la Freebox V7 ; l'évolution tant attendue d'une Freebox Révolution sortie il a déjà plus de 7 ans.En effet, voilà maintenant des années que les fans de l'opérateur s'impatientent à l'idée d'une nouvelle version de la box. On ne compte plus les rumeurs et autres fausses nouvelles souvent rapidement relayées d'un coin à l'autre de la toile.Il faut dire que Free chouchoute son cœur de cible, les « exigeants ». Sortie en 2010, latient en effet toujours facilement tête à ses concurrentes. Non content de proposer une box « Server » costaude matériellement et aux fonctionnalités avancées ? citons le client/serveur VPN, le client torrent, le partage en 2 clics ou encore le FTP entre autres fonctionnalités qu'un NAS ne renierait pas ?, celle-ci vient accompagnée d'un « Player » haute performance. Gageons d'ailleurs que ces deux appareils ont su évoluer dans le temps, tant au niveau matériel (pour le serveur) qu'au niveau logiciel ; l'opérateur proposant des mises à jour régulières et suivies.Aussi attractive que soit l'actuelle version, les férus de technologies réclament la « nouvelle » et s'en inventent régulièrement depuis quelques années. La Freebox mini 4K sortie courant 2016 n'aura pas comblé leurs attentes étant, en fait, un moyen de gamme ; une V6 privée de quelques attributs, mais augmentée d'Android TV.Pour autant, Xavier Niel, l'a répété à de nombreuses reprises : la V7 « ne correspond à rien de ce qui existe déjà » Voici en quelques mots, les propos de Xavier Niel rapportés par nos confrères de chez 01. Difficile de toutefois d'en tirer des conclusions au risque qu'elles soient incomplètes ou, au pire, erronées.La box «» et le matériel serait d'ores et déjà «». Xavier Niel affirme «», «» puis d'ajouter «».Gageons donc, qu'au moins pour partie, le hardware est déjà dessiné et qu'il s'agit maintenant de mettre au point les services et/ou le logiciel autour de la box : «».Pour autant si nous pouvions être tentés d'imaginer une box domotique, nous voilà fixés : «».Concernant la TV, deux informations méritent d'être citées : tout d'abord Free veut renchérir sur la "simple" télévision linéaire : «». Force est de constater que la multiplication des services délinéarisés, du replay au streaming en passant par la VOD, Molotov ou Youtube, il y a mille façons de consommer du contenu vidéo aujourd'hui. Free s'efforcerait-il de concentrer tous les flux possibles en un seul et même point ? Impossible de l'affirmer, mais c'est une des plus-values déjà mise en avant lors de la sortie de la Mini 4k.Toujours au sujet de la TV, évoquant l'affaire avec le groupe TF1 encore en cours , Xavier Niel explique que la nouvelle box «».Côté réseau, le trublion des télécomsles abonnés fibre : «». Il faudra donc que la future box puisse le supporter.Autre point abordé, le réseau Wi-Fi ; souvent problématique chez Free comme chez les autres opérateurs en termes de fiabilité : «». Le futur nouveau standard évoqué est le Wi-Fi 802.11.ax et si celui-ci n'équipera pas forcément la prochaine box, difficile de dire au profit de quelle technologie ce sera. Free commercialisant d'ores et déjà de simples prises CPL, compte-t-il transformer cet article en point d'accès Wi-Fi CPL ?S'il nous semble impossible pour Free de réitérer l'exploit accompli avec sa V6 de devancer la concurrence de quelques années, le dirigeant semble néanmoins y croire : «»... «» et de conclure «».