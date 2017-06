Free offre 25 Go de data en itinérance

Free supprime le roaming dans 35 pays

Le forfait à 2 euros s'internationalise

Modifié le 14/06/2017 à 17h37

Les clients de Free Mobile voyageant dans un des 35 pays éligibles pourront désormais profiter non pas de 5 Go mais de 25 Go de data par mois. Ce nouveau plafond fait du fameux forfait Free à 19,99 euros par mois (15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox) le forfait le plus généreux en data. Mis à part l'ensemble des pays de l'Union européenne (dont l'Outre-mer français), ce pack de data sera offert aux clients voyageant aux Etats-Unis, au Canada, en Israël, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande.Les forfaits Free conservent, comme avant, les appels et SMS illimités en itinérance dans l'Union européenne (y compris les DOM). En d'autres mots, lorsque vous voyagez au Luxembourg, vous pouvez par exemple appeler un numéro en Espagne sans surcoût. Dans le reste des pays (Etats-Unis, Canada, Israël, Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande), seuls les appels en local, ainsi que ceux vers la France métropolitaine, sont illimités.Tout comme avant, les abonnés de Free ont droit aux appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'aux appels illimités vers les fixes de 100 destinations lorsqu'ils appellent depuis la France. Sans oublier le récent relèvement du plafond de data à 100 Go par mois en France métropolitaine pour les clients utilisant uniquement une ligne mobile. Les abonnés Freebox, quant à eux, peuvent utiliser la 4G en illimité.Les détenteurs du forfait à 2 euros, quant à eux, peuvent désormais utiliser leurs 2 heures de communication non seulement depuis la France métropolitaine, mais aussi depuis d'autres pays européens et les DOM. L'envoi illimité de SMS, ainsi que les 50 Mo de data, sont eux aussi étendus au même périmètre.