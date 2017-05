Free fait une nouvelle promo sur Vente-privée

La promotion concernera sans doute la Freebox

Free tenterait d'écouler les stocks

Modifié le 31/05/2017 à 17h36

Pour connaître la nature exacte de l'offre, il faudra. Cependant, sur le visuel annonçant l'opération commerciale, on peut voir une Freebox Crystal et une télécommande. Si la promotion concerne effectivement la Freebox, comme c'était le cas la fois dernière au mois de mars 2017, on peut s'attendre à ce que Free propose à nouveau sapour 1,99 euro par mois pendant un an. Au cours des promotions précédentes, l'engagement minimum était d'un an : en cas de résiliation anticipée, l'ensemble des mensualités non réglées étaient dues, ainsi que des frais de résiliation de 49 euros.La promotion était alors. Pour bénéficier du tarif spécial 1,99 euro, il fallait résider en zone dégroupée, éligible au service de télévision, disposer d'une ligne téléphonique active ou inactive, et ne pas avoir été abonné Free ou Alice sur le dernier mois.La Freebox Crystal, lancée en 2011, est. Elle utilise la technologie ADSL2+, qui permet de bénéficier d'un débit suffisant pour la plupart des besoins du domicile (jusqu'à 22 Mbit/s). En plus des 200 chaînes de télévision, dont 50 chaînes HD, la box propose un enregistreur numérique intégré d'une capacité de 40 Go. mais aussi l'accès aux services de télévision de rattrapage et de la vidéo sur demande (VOD) est également inclus. Bien entendu, les appels illimités sont inclus.En toute vraisemblance, Free tenterait d'écouler les stocks de ses box ADSL, à l'heure où l'opérateur développe agressivement son offre FTTH. Cette technologie, également connue en tant que "fibre jusqu'à l'abonné", offre des débits très supérieurs à ceux qu'on pouvait avoir avec ADSL. Même si Free compte 4,5 fois moins d'abonnés FTTH qu'Orange, leader dans ce domaine, Xavier Niel mise fort sur cette technologie : 9 millions de ménages devraient bénéficier de sa fibre d'ici à 2018, et 20 millions d'ici à 2022.Ces promotions comportent toutefois un avantage non négligeable pour bon nombre de Français : un contrat Freebox en cours permet d'utiliser gratuitement une carte SIM offrant 2 heures d'appels par mois en France et vers 100 destinations dans le monde, ainsi que de bénéficier de SMS et MMS illimités. Un strict minimum de 4G est également inclus (50 Mo).