La Freebox Crystal à 1,99 euro par mois

Modifié le 10/03/2017 à 12h04

Une nouvelle fois, Free casse les prix : comme souvent, c'est l'offre ADSL de l'opérateur de Xavier Niel qui est au centre de la promotion. Il est possible d'obtenir l'abonnement pour un prix défiant toute concurrence en se rendant sur la page dédiée du site Vente-Privée : 1,99 euro par mois.Les abonnés auront ainsi une connexion Internet mais également la téléphonie illimitée, ou encore la télévision à prix cassé pendant 12 mois, durée minimum d'engagement. Une fois ce délai passé, l'abonnement augmente et retombe à son prix classique, soit 31,98 euros par mois, dont 29,99 euros pour Internet et la téléphonie et 1,99 euro pour la télévision.Dans le détail, l'offre propose l'ADSL 2+ de Free, qui permet des débits allant de 1 à 15 Mbps. Pour la télévision, l'opérateur précise qu'il est nécessaire que la ligne ait un débit d'un minimum de 2,6 Mbps pour pouvoir la diffuser. L'offre télé propose 200 chaînes dont 100 chaînes en HD, ainsi que le contrôle du direct ou encore le Replay.Dans le forfait téléphonie sont inclus les appels vers les fixes en France et vers 100 destinations dans le monde.Free précise néanmoins que les frais de résiliation de l'abonnement sont de 49 euros, que l'offre n'est réservée qu'aux abonnés d'autres opérateurs ou de Free si ces derniers n'ont pas pris d'abonnement dans les 30 jours précédant l'offre et qu'en cas de résiliation avant les 12 mois d'engagement, les mois restants sont dus en intégralité et au tarif plein de 31,98 euros.