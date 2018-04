Débit Netflix : le classement français ne bouge pas, les débits, si !

Pas de changement dans le classement français par Netflix

La France en retard par rapport à d'autres pays

Modifié le 10/04/2018 à 14h41

Netflix classe les fournisseurs d'accès internet en fonction du débit constaté sur la plateforme à une heure de grande écoute. Le service deen ligne montre ainsi quels FAIs proposent la meilleure expérience sur sa plateforme.Aucun changement dans le classement des fournisseurs d'accès internet publié par Netflix en mars, par rapport à février : SFR THD reste en tête, devant Bouygues puis Orange. SFR garde la médaille en chocolat et Free ne bouge pas de la dernière position.Si le classement ne bouge pas, certains débits évoluent. La plus grande hausse se situe du côté de Free : on passe de 1,92Mbps en févier à 2,33Mbps en mars. Même si l'augmentation est plutôt jolie, il reste tout de même un écart de 1,56Mbps entre le premier (SFR THD) et le dernier (Free).Nul doute que les changements prévus avec la Freebox v7 vont permettre à Free de retrouver de meilleures couleurs dans ce classement.. et en attendant, une astuce existe pour améliorer le débit Netflix sur Free Au Luxembourg, les débits relevés par Netflix sont bien plus élevés : 4,47Mbps pour Eltrona - Orange. À l'exception de Post Luxembourg, l'ensemble des FAIs luxembourgeois affichent d'ailleurs de meilleurs débits moyens que SFR THD en France.