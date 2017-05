Baromètre nPerf : quel débit chez quel opérateur ?

SFR arrive en tête sur le segment haut débit

Orange confirme sa place de leader sur le très haut débit

Modifié le 24/05/2017 à 17h34

Pour établir la dernière édition de son baromètre trimestriel, le service de mesure de débits Internet nPerf a comptabilisé les résultats de 1 989 121 tests, effectués du 1er janvier au 31 mars 2017.Sur le haut débit, tous les opérateurs voient leurs débits augmenter par rapport au quatrième trimestre 2016. Sur le débit descendant, Orange et Free sont les opérateurs qui ont fait les progrès les plus notables (+5,10 % et +5,09 % respectivement). SFR a augmenté ses débits de 3,11 % et Bouygues Telecom de 1,22 %. A l'heure actuelle, l'opérateur qui peut faire la meilleure offre à ses clients haut débit est SFR (8,27 Mo/s). Arrivent ensuite Bouygues Telecom (7,48 Mo/s), Free (7,43 Mo/s) et Orange (6,59 Mo/s).Sur le débit montant, les clients haut débit peuvent prétendre à 0,62 Mo/s chez Free, 0,55 Mo/s chez Orange, 0,48 Mo/s chez Bouygues et 0,47 Mo/s chez SFR. Mais en débit montant, c'est aussi le temps de réponse (latence) qui compte. Il s'agit du temps nécessaire à un paquet de données pour quitter votre ordinateur et atteindre le serveur, c'est le "temps de réaction" en quelque sorte. Là aussi, c'est Free qui détient la palme d'or, suivi de Bouygues Orange et SFR.Sur le très haut débit (FTTH), c'est Orange qui arrive premier, avec 123,34 Mo/s. L'opérateur, qui a fait de la fibre sa marque de fabrique, peut en effet se vanter de performances très élevées. Le palmarès continue avec Bouygues (112,88 Mo/s) et Free (108,63 Mo/s). SFR clôt le classement avec 95,97 Mo/s.En débit montant, c'est encore Orange qui arrive en tête avec 26,03 Mo/s. Il est suivi, avec un certain recul, de Bouygues (14,59 Mo/s), SFR (13,06 Mo/s) et Free (11,04 Mo/s). En termes de temps de réponse, les performances des opérateurs sont à peu près égales : 47 millisecondes pour tous les opérateurs sauf Orange, qui en affiche 43.