Bouygues Telecom annonce l'Internet Garanti et une nouvelle gamme Bbox

Bouygues Telecom promet « L'internet Garanti » avec ses nouvelles Bbox

Modifié le 24/04/2018 à 16h21

Pour Bouygues Telecom, l'« Internet Garanti », c'est la possibilité pour le client de connecter ses équipements à Internet dès sa souscription à une offre Bbox, grâce à la clé 4G qui lui sera prêtée jusqu'à la mise en service de cette même Bbox, ou grâce à une recharge Internet sur le forfait mobile Bouygues Telecom. Cette offre concerne également les clients victimes d'une coupure de connexion ou en cours de déménagement.Dès aujourd'hui, Bouygues Telecom fait donc évoluer sa gamme Fixe en lançant 3 nouvelles offres , répondant chacune à un besoin spécifique des consommateurs : Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym.La première,, se veut une offre simple au meilleur prix pour ceux qui désirent uniquement une connexion internet xDSL de bonne qualité et les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM et vers les fixes de 110 pays. L'offre Bbox Fit est lancée au prix de 12,99 euros/mois pendant un an, puis 22,99 euros/mois (location box incluse).L'offre intermédiaire,, se veut une offre regroupant l'Internet fixe, la TV et le téléphone. Un Bbox qui promet une connexion allant jusqu'à 500 Mb/s en descendant et jusqu'à 200 Mb/s en montant (via la Fibre), sans oublier une box sous Android TV, et des appels illimités vers les fixes et les mobiles de France et DOM et vers les fixes de 110 pays. L'offre Bbox Must est proposée à 17,99 euros/mois pendant un an, puis à 32,99 euros/mois (location box incluse).Enfin, les plus férus de technologie peuvent opter pour l'offre, qui propose un débit Fibre jusqu'à 1 Gb/s en descendant et jusqu'à 250 Mb/s en montant, un Wi-Fi dernière génération, sans oublier un répéteur Wi-Fi inclus. A cela s'ajoute la nouvelle génération de décodeur TV 4K sous Android TV, un support d'enregistrement, et même un bonus au choix (clé 4G, Start by Canal...). L'offre Bbox Ultym est proposée au prix de 22,99 euros/mois pendant un an puis 37,99 euros/mois (location de box incluse).