Retour sur les vidéos de la semaine du 27 Mars 2017 !

Modifié le 31/03/2017 à 18h38

Atari fait partie des grands noms de l'histoire du jeu vidéo. Vers la fin des années 70, l'Atari 2600 fut la première console de jeu vidéo à obtenir un succès phénoménal. Elle contribua à apporter dans les salons ce que l'on trouvait à l'époque en salles d'arcade.La monoroue, ou gyroroue, ou encore monocycle électrique, est une invention américaine qui date de 2006 et qui a été commercialisée en 2011 sous la marque Solowheels. Depuis, pas mal de chemin a été parcouru.Durant sa conférence Unpacked 2017, Samsung a évoqué une nouvelle version du Gear, son casque de réalité virtuelle. Bien que le hardware dans le Gear VR soit le même que la précédente version, on note l'ajout d'un contrôleur destiné à être utilisé dans les jeux.La Nintendo Switch n'est disponible que depuis quelques semaines, que déjà des utilisateurs ont fait des retours sur les déconnections fréquentes du contrôleur Joy-Con gauche. Nintendo s'est donc penché sur le problème et a trouvé que c'était en fait lié au hardware.Le physicien renommé Stephen Hawking en a visiblement assez de la machine à synthèse vocale créée par IBM et lui tenant lieu de voix. Il s'est amusé, le temps d'une vidéo, à faire passer des castings à des célébrités.