GTX1060 : les redémarrages intempestifs corrigés par Nvidia

Les cartes impactées par la mise à jour de pilote

Un correctif à disposition par Nvidia

Modifié le 04/05/2018 à 15h22

Les utilisateurs de ces cartes graphiques ont été nombreux à réagir au problème sur le forum de Nvidia. L'entreprise semble avoir pris le problème à bras le corps.Bien que les principaux impactés soient les propriétaires de cartes graphique Nvidia GeForce GTX 1060, certains utilisateurs de Nvidia GeForce GTX 1050 et 1080 le sont également.Depuis la semaine dernière, après la mise à jour des pilotes GeForce Game Ready mettant fin à la prise en charge des systèmes d'exploitation 32 bits,Nvidia a indiqué travailler sur un correctif, et recommandait alors de désactiver puis réactiver la carte graphique pour recharger le pilote - ou, à défaut, de revenir à la version 391.35 jusqu'au déploiement d'un correctif par l'entreprise.C'est désormais chose faite., très gênant au demeurant. Vous pouvez retrouver cette nouvelle version 397.55 sur le site du support Nvidia Comme l'indique le, après l'installation du pilote, le gestionnaire de périphériques peut signaler une erreur de code 43 sur quelques modèles de cartes GTX 1060 et la lecture sur Netflix peut occasionnellement bégayer. Néanmoins, les problèmes devraient être rares. Lesignale par ailleurs l'ajout du support pour les Microsoft Surface Book et précise que sur Windows 10, le pilote peut être retiré après que le PC a été laissé inactif pendant une période prolongée.