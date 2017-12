La fin des OS 32-Bits chez Nvidia

Les PC 32-Bits voués à disparaître

2018 : dernière année pour les pilotes 32-Bits

Modifié le 26/12/2017 à 13h28

Le constructeur de cartes graphiques Nvidia a annoncé que ses pilotes ne seront plus compatibles avec les ordinateurs 32-Bits.Alors que le futur des ordinateurs est le développement de puces quantiques, les PC à 32-Bits semblent faire partie d'une époque révolue. De quoi laisse penser qu'ils vont bientôt disparaître même s'il en existe encore beaucoup en circulation : Windows XP fait encore tourner 3 % des ordinateurs en France, par exemple.Celles et ceux qui ont encore un ordinateur 32-Bits vont sans aucun doute devoir réfléchir à le changer s'ils veulent des pilotes à jour. Tout du moins si leur carte graphique est une GeForce de Nvidia : Les systèmes 32-Bits ne seront en effet plus supportés par ces cartes graphiques dans un très proche avenir.Nvidia a annoncé le 14 décembre 2017 que 2018 sera une année charnière : l'entreprise offrira pour la dernière fois des mises à jour pour les pilotes de ses cartes graphiques pour les ordinateurs 32-Bits. Elle laisse donc un an aux détenteurs de tels systèmes pour changer : dès 2019 seuls les systèmes 64-Bits seront supportés par les pilotes GeForce et Quadro.Ce changement surviendra avec les pilotes de la branche R396 en théorie, alors que la branche R390 bénéficiera encore des mises à jours en 2018. Mais l'annonce n'est pas une surprise : la GeForce Titan V de Nvidia, récemment dévoilée, ne supporte déjà plus les systèmes 32-Bits qui se feront de fait de plus en plus rares.