Gigabyte lance deux GTX 1080 Ti à refroidissement liquide

La Aorus Geforce GTX 1080 Ti Waterforce : un système de refroidissement indépendant

Une version à intégrer dans un système plus complet

Modifié le 29/06/2017 à 14h15

Gigabyte promet ainsi une durabilité améliorée et, bien évidemment, une dissipation de la chaleur produite par le GPU de la GTX 1080 largement meilleure que dans un système de refroidissement classique par ventirad.Gigabyte a pensé à tout : à la fois aux grands amateurs de watercooling et à ceux qui sont un peu moins à l'aise avec ce type de modification. La version Waterforce Extreme Edition de la Aorus GeForce GTX 1080 Ti s'adresse justement à cette deuxième catégorie de joueurs. Elle dispose en effet d'un système de refroidissement liquide totalement indépendant qui ne nécessite pas d'être branché sur un système plus complexe.Un radiateur de 120 millimètres couplé à un ventilateur permettent de rapidement dissiper la chaleur de la carte graphique, qui peut ainsi être utilisée au maximum de sa puissance. Naturellement, la GTX 1080 Ti s'accompagne de ses 11 Go de Ram GDDR5X et de son processeur qui atteint les 1.746 Mhz en mode overclocking. Compatible VR, elle permet un affichage multi-écran jusqu'à 4 écrans.Pour les amateurs d'ordinateurs ayant un système watercooling complet, Gigabyte propose la Aorus GeForce GTX 1080 Waterforce WB Extreme Edition 11G. Elle a les mêmes caractéristiques que sa petite sœur, mais pas de système de refroidissement liquide indépendant.Elle viendra donc tout naturellement s'insérer dans le système complet de l'ordinateur grâce à son bloc préinstallé doté de sa base en cuivre, qui permet de refroidir tous les éléments de la carte.La version de la Aorus GeForce GTX 1080 Waterforce avec système de refroidissement indépendant est affichée à un peu plus de 700 euros selon les revendeurs. La version WB en revanche n'a ni date ni prix annoncés.