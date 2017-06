MSI lance sa Geforce GTX 1080 Ti Lightning Z

Refroidissement extrême et matériaux militaires

Une carte idéale pour l'overclocking

Modifié le 21/06/2017 à 15h16

Attendue pour la fin du mois de juin 2017 ou, en tout cas, en juillet 2017, le prix n'a pas été communiqué par le constructeur. Mais il y a fort à parier qu'il va intéresser plus d'un joueur qui comptait déjà s'offrir une GTX 1080 Ti.MSI a tout misé sur la possibilité, pour les joueurs, de pousser la GTX 1080 Ti vers ses retranchements avec cette version Lightning Z. Côté surchauffe, il ne devrait pas y avoir de soucis à se faire : la MSI GTX 1080 Ti Lightning Z embarque les trois ventilateurs du système TriFrozr (deux de 10 cm et un de 9 cm). La chaleur est dissipée par le radiateur vers lequel elle est transférée par deux caloducs SuperPipes de 8 mm.La MSI Geforce GTX 1080 Ti Lightning Z est construite pour durer : les matériaux utilisés par le constructeur sont de classe militaire 4. Ils ont obtenu la certification militaire américaine MIL-STD-810G.La carte est proposée avec le kit Overclocking dédié permettant de gérer les tensions de la puce graphique, de la mémoire et du PLL. Dotée de deux BIOS, dont un spécialement conçu pour l'Overclocking, la GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z devrait permettre de répondre à toutes les demandes des plus exigeants. Pour celles et ceux qui préfèrent une utilisation plus classique, trois modes sont disponibles : le mode Silent qui cadence le GPU entre 1 520 Mhz et 1 480 Mhz, le mode Gaming (1 695 Mhz/1 582 Mhz) et le mode Lightning (1 721 Mhz/1 607 Mhz).Enfin, côté design, la version MSI de la GTX 1080 Ti dispose du kit Mystic Light permettant de gérer précisément les couleurs des LED intégrés à la carte graphique.