NVIDIA met la Shield TV à jour avec Android 7.0 Nougat

Alors que la marque au caméléon lançait en début de mois, à l'occasion du CES, la version 2017 de son lecteur de salon Shield TV (voir), NVIDIA annonçait dans la foulée une mise à jour logicielle pour ses consoles Shield vendues jusqu' à présent. Il faut dire que techniquement parlant il n'y a pas de différence notable entre les deux itérations de Shield TV, les principales nouveautés se trouvant plus dans les accessoires et notamment la nouvelle manette conçue par NVIDIA.La Shield TV évolue donc vers une base Android 7.0 Nougat et inaugure quelques changements ergonomiques au niveau de l'interface d'Android TV. On a ainsi droit à un mode PiP, une nouvelle navigation dans les paramètres ou encore la possibilité de passer d'une app à une autre via un double tap du bouton central de la télécommande. De la même manière il est possible de réarranger les tuiles de l'écran d'accueil Android. Si l'utilisateur ne sera pas perdu, ce nouveau firmware prend en charge l'écriture sur les disques externes (il devient enfin possible de transférer du contenu de la Shield vers une clé USB ou un disque dur) alors que le streaming des jeux vidéo via GameStream peut maintenant se faire en 4K HDR. Les apps maison comme NVIDIA Games évoluent pour une nouvelle présentation plus proche d'ailleurs de GeForce Experience tandis que Plex ajoute maintenant de nouvelles options audio pour le support des configurations 4.1, 6.1 et 8.1. Quant au streaming qui devient le fer de lance de la Shield TV, il est maintenant possible depuis Steam, NVIDIA ayant inclus un client compatible Steam Big Picture.A l'avenir, la Shield TV devrait à nouveau évoluer pour prendre en charge Google Assistant ainsi que le micro de NVIDIA, NVIDIA Spot. L'idée étant, à la manière du Alexa d'Amazon, d'avoir un assistant intelligent qui vous écoute et réponde à vos questions. Aucune date de disponibilité n'est pour le moment avancée par NVIDIA pour ces fonctionnalités et accessoires. La mise à jour Shield Experience 5.0.2 telle que baptisée par NVIDIA est disponible dès à présent en téléchargement depuis la Shield TV. Il vous faudra un peu de patience pour l'installation et quelques bricolages dans les réglages pour ajuster certains paramètres qui pourraient être réinitialisés.