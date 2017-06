La Radeon Vega Frontier Edition est disponible

Toutes les caractéristiques techniques de la Radeon Vega Frontier Edition

La première des Radeon Vega pour 999,99 dollars

Modifié le 28/06/2017 à 12h32

La sortie officielle de cette nouvelle carte graphique, qui est disponible avec deux systèmes de refroidissement, ouvre la voie à la nouvelle génération de cartes Radeon qui devraient ravir les joueurs.La première des cartes graphiques Radeon avec puce Vega ne se destine pas réellement aux joueurs bien que certains vont probablement se ruer dessus. AMD leur conseille d'attendre les versions spécialement conçues pour les jeux vidéo, la Frontier Edition étant plutôt destinée à un public professionnel nécessitant de grosses capacités graphiques.La Radeon Vega Frontier Edition offre des caractéristiques assez impressionnantes à commencer par les 16 Go de mémoire HBM2 et son GPU de nouvelle génération capable d'une puissance de calcul de 13,1 Téraflops en FP16 et cadencé à 1.600 Mhz (fréquence maximale). AMD annonce même des performances 33 % supérieures que celles d'une Tesla P100 sous GeekBench.La bonne surprise avec le lancement officiel de la Radeon Vega Frontier Edition se trouve au niveau du prix. Quelques sites avaient en effet commencé à lister le modèle mais les prix annoncés se sont avérés plus élevés que prévu.Au final, AMD propose la Radein Vega Frontier Edition pour 999,99 dollars pour la version classique à refroidissement par ventilateur. Un prix qui grimpe à 1 499,99 dollars pour la version avec système de refroidissement liquide. Dans le premier cas, le prix est 200 dollars inférieur à celui précédemment listé sur le site Newegg et même 300 dollars de moins pour la version à refroidissement liquide.Les livraisons devraient commencer le 29 juin 2017.