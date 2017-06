On connaît le prix des Radeon Vega Frontier Edition

Les Vega Frontier Edition ne sont pas pour toutes les poches

Des véritables bêtes en attendant les nouvelles Vega

Modifié le 16/06/2017 à 11h08

Nvidia a frappé fort en lançant la dernière de ses cartes graphiques grand public pour, la GeForce GTX 1080. Radeon est pour l'instant restée en retrait, mais a annoncé ses nouvelles cartes graphiques Vega.Les seules cartes graphiques de la nouvelle série Vega de chez Radeon dont on connaît quelques caractéristiques, ce sont les Vega Frontier Edition. Contrairement aux GeForce GTX, elles ne visent pas vraiment un marchégrand public, mais plutôt les entreprises qui ont besoin de puissance graphique (et les quelques joueurs qui peuvent se les permettre). Ça explique leur prix qui a été repéré sur deux sites Internet.Le site américain Sabre PC vend déjà les deux nouvelles cartes graphiques, ou plutôt ses deux versions : l'une avec un refroidissement par ventilateur et l'autre avec du refroidissement liquide. Les deux dépassent allègrement les 1 000 dollars. La version avec refroidissement par ventilo affiche le prix de 1 199 dollars (1 074 euros), tandis que la version avec refroidissement liquide coûte 1 799 dollars (1 612 euros).La différence de prix n'est liée qu'au type de refroidissement, puisqu'il s'agit de la même carte graphique. AMD annonce une puissance de calcul de 13 Téraflops, soit 1 Téraflop de plus que la Titan Xp de Nvidia.Dans le détail, la Vega Frontier Edition dispose de 16 Go de RAM à 483 Gbps ainsi que du processeur Vega Frontier Edition de chez AMD, dont la fréquence n'a pas encore été annoncée par le constructeur.Les, de leur côté, risquent de devoir attendre encore un peu avant de découvrir l'intégralité de la gamme des AMD Vega, leurs prix et leurs caractéristiques techniques détaillées.