Bien choisir sa carte graphique : notre sélection

Les cartes graphiques d'entrée de gamme

Fréquence

GPU Fréquence

mémoire Bus

mémoire Type

mémoire Taille

mémoire 1210 Mhz 7 000 Mhz 128 bits G-DDR5 2 Go

mémoire 1354 Mhz 7 008 Mhz 128 bits G-DDR5 2 Go

Les cartes graphiques de milieu de gamme

mémoire 1365 Mhz 7 000 Mhz 256 bits G-DDR5 4 Go

mémoire 1531 Mhz 8008 Mhz 192 bits G-DDR5 6 Go

Les cartes graphiques « Experts »

mémoire 1607 Mhz 8008 Mhz 256 bits G-DDR5 8 Go

mémoire 1156 Mhz 800 Mhz 2048 bits HBM2 8 Go

Les cartes graphiques haut de gamme

mémoire 1406 Mhz 945 Mhz 2048 bits HBM2 8 Go

mémoire 1506 Mhz 11 000 Mhz 352 bits G-DDR5X 11 Go

Modifié le 17/11/2017 à 11h57

Entrée de gamme, milieu ou haut de gamme, nous avons sélectionné desvous permettant à minima de profiter de la VR sur vos jeux, mais aussi de profiter d'un affichage optimal de la vidéo 4K, d'utiliser plusieurs écrans ou encore de procéder à du traitement photo à l'aide des logiciels des plus basiques aux plus gourmands en ressources. Bref, ces matériels vous donnent l'occasion de booster les performances de votre processeur, quel que soit votre budget, vos usages et votre expérience du pilotage.Pour moins de 130 €, ces cartes proposent suffisamment de puissance pour une pratique basique des jeux de dernière génération.Polyvalente, laoffre des performances en matière d'affichage 3D, HD et d'immersivité qui la rendent compatible avec les derniers jeux AAA. Sa technologie exclusive AMD Liquid VR rend l'expérience de la réalité virtuelle plus confortable. Une image fluide grâce à des fréquences élevée évite saccades et latences. Enfin, elle prend en charge la vidéo 4K, propose l'encodage H.265 et les résolutions jusqu'à 3 840 x 2 160 px. Un bon point pour ceux qui souhaitent une carte polyvalente !Côté caractéristiques et gestion, les utilitaires Radeon vous permettent de prendre entièrement le contrôle de votre matériel via une interface logicielle simple et intuitive, accessible même aux débutants. Enfin le multiécrans est assuré par la présence d'une sortie DisplayPort, 1 sortie HDMI 2.0, ainsi qu'une sortie DVI-D Dual-link. Jouez et visionnez vos vidéos sur tous les supports !Taillée pour le gaming, laa un argument de poids : la puce NVIDIA Pascal et sa puissance de calcul ! Le tout, pour un prix à la portée des budgets les plus serrés.Mais ce tarif poids-plume n'est pas synonyme de piètre qualité : outre la puce déjà citée, elle offre une faible consommation énergétique (75W) qui lui confère un excellent ratio performances-consommation, un format réduit Low Profile (35 x 69 x 182 mm) pour trouver sa place partout, un double ventilateur silencieux pour booster le refroidissement, 3 sorties vidéo pour le multi-écrans...Par ailleurs, la carte MSI GeForce GTX 1050 2GT LP garantit une expérience de jeu de très bonne qualité : stabilité, fluidité des images, absence de tearing... Afterburner, la solution MSI pour l'overclocking, vous permet de renforcer votre efficacité en gérant vos paramètres personnalisés, pour pousser le plus loin possible les performances de votre carte. Vous pouvez même sauvegarder vos configurations favorites ! Ce produit s'affiche clairement comme l'un des meilleurs rapports qualité/prix de notre sélection.Pour moins de 300 €, profitez confortablement des dernières innovations en matière de réalité virtuelle !Lamise tout sur la qualité de l'image : Liquid VR d'AMD prend en charge la réalité virtuelle de la façon la plus confortable et immersive qui soit. Les technologies AMD FreeSync et HDR offrent quant à elles une résolution parfaite et une fluidité inégalée. Les trois combinées promettent une expérience de jeu exceptionnelle pour un tarif somme toute abordable !RADEON assure un contrôle total du matériel et la prise en charge de DirectX 12 et de Vulkan. Gardez la main sur les performances de votre carte pour booster votre efficacité tout en réduisant votre consommation d'énergie grâce aux utilitaires fournis. Petit plus : vous pouvez personnaliser votre carte avec la fonctionnalité RGB Fusion et son éclairage 16,7 millions de couleurs...Lamuscle le jeu ! De grosses caractéristiques techniques dans un format mini (169 x 131 x 37) : puce NVIDIA Pascal pour une adéquation parfaite aux dernières technologies (réalité virtuelle, HD, multi-écrans), 6 Go de mémoire pour assurer même avec les jeux les plus gourmands, rendu graphique de très haute qualité, fluidité et rapidité, système de refroidissement ultra-efficace, 4 sorties vidéo...Pour moins de 300 €, la carte Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 6G est idéale pour ceux qui souhaitent booster les performances graphiques de leur matériel et passer à l'étape supérieure, mais disposent d'un budget non extensible. « LA » carte milieu de gamme par excellence !Vous n'êtes pas un débutant en matière de matériel et de gaming ; ces cartes graphiques puissantes, aux performances accrues et à moins de 500 €, sont faites pour vous !5 sorties vidéo, une configuration multi-écrans pouvant intégrer jusqu'à 4 moniteurs et la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 7680 x 4320 à 60 Hz : ça, c'est de l'immersion, et c'est ce que promet laLa fluidité est au cœur de la conception de cette carte faite pour la réalité virtuelle. Equipée de la puce NVIDIA Pascal, décidément incontournable pour le gaming de dernière génération, la VR mais aussi le rendu 4K et la HD ne posent plus aucun problème : leur prise en charge et leur affichage parfait sont désormais inclus dans le fonctionnement « normal ». Réglage et boost manuel des performances ne sont plus que de vieux souvenirs...GeForce Experience, l'utilitaire GeForce de paramétrage de vos jeux, renforce l'impression d'immersion totale en gérant de façon autonome les mises à jour de pilotes et l'optimisation graphique.Si elle ne figure pas dans notre chapitre « haut de gamme », c'est uniquement à cause de son prix ! Pour le reste, laboxe dans une tout autre catégorie... Si elle recèle, à l'instar de bien d'autres cartes du marché, les technologies RADEON FreeSync (pour une meilleure communication processeur-moniteur, réduisant ainsi saccades et tearing) et AMD Liquid VR (pour la prise en charge de la réalité virtuelle), elle est également certifiée RADEON VR Ready Premium, ce qui la rend compatible avec les matériels de type Oculus Rift ou HTC Vive. Le top en matière de réalité virtuelle !La puissance de ses caractéristiques techniques (mémoire, fréquences) rend l'expérience optimale. Et, comme toujours avec RADEON, le pilotage de la carte graphique vous permet d'améliorer encore ses performances.Le top en matière de cartes graphiques, pour les amateurs chevronnés et ceux qui savent que performance technologique et performances de jeux sont indissociables.Attention, bijou ! Equipée du système de refroidissement Liquid Cooling d'AMD, lane dépasse pas les 70°C, ce qui, compte tenu du haut niveau de performances déployé, est déjà en soi un exploit...Mais évidemment, cela ne s'arrête pas là. Avec l'accent mis sur la puissance de calcul de sa puce Vega 10 et sa fréquence proche de 1000 MHz, la qualité des graphismes est au rendez-vous : toujours plus fluides, toujours plus immersifs (la RX Vega 64 est compatible RADEON VR Ready Premium), avec un temps de latence quasiment réduit à néant, le tout sur un très grand nombre de casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché.Envie de performances poussées à leur maximum ? Envie d'une carte graphique surpuissante aux fréquences imbattables ? Cetteest le matériel premium que vous cherchez. C'est bien simple : elle contient les versions les plus abouties de chaque composant.Puce NVIDIA Pascal, technologies NVIDIA VRWorks pour la fluidité et les fonctionnalités annexes (captures d'écran 360° en VR, optimisation audio et haptique...), 11 Go de mémoire apportant un gain de 70% de bande passante par rapport à son aînée la GTI 980 Ti, systèmes de ventilation et refroidissement supportant les conditions thermiques les plus diverses, netteté et fluidité des images, que ce soit les cinématiques ou les passages les plus dynamiques en situation de jeu, et même en VR : la Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini 11Go GDDR5X est la carte graphique de tous les superlatifs.