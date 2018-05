Bon Plan : la MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go à 442,95 euros

Attention, quantités limitées

Pour bénéficier de cette carte graphique à ce tarif, plusieurs choses sont à savoir. Tout d'abord, si vous passez par le site traditionnel, sachez que vous la trouverez à 513,99 euros au lieu de 559 euros. En revanche, si vous passez par l'application Cdiscount, vous pourrez utiliser le code MOBILE25 pour faire tomber ce produit à 442,95 euros.Une très belle offre donc pour cette GeForce GTX 1070 Ti de la marque MSI. Attention toutefois, car il y a une très forte demande et il s'agit d'une offre limitée en quantité. A l'heure où nous vous parlons, il ne reste déjà plus que quelques exemplaires disponibles.Comme tout bon gamer qui se respecte le sait, la carte graphique constitue le cœur d'une bonne configuration, et la GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go construite par MSI est actuellement l'une des valeurs sûre du marché. Pour commencer, elle bénéficie d'un système de refroidissement à deux ventilateurs pensé pour allier efficacité et silence, même en cas d'utilisation intense.Ensuite, cette carte dispose de caractéristiques plus qu'honnêtes s'articulant autour d'une puce NVIDIA Pascal dotée de 2432 cœurs CUDA, permettant d'atteindre une fréquence de 1683 MHz en mode turbo. Elle embarque aussi 8 Go de RAM GDDR5 à 8008 MHz qui lui donneront suffisamment de puissance pour faire tourner sans sourciller vos jeux en VR ou en 4K. Côté ports, comptez sur un port DVI-D, un port HDMI 2.0 et 3 ports Display-Port 1.4.