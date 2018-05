Bon Plan : les Geforce enfin en stock et à des prix intéressants

Des tarifs (enfin) raisonnables

Au cœur d'une config gamer

Cartes graphiques Notre dossier sur les cartes graphiques : actus, bons plans... Voir.

Modifié le 18/05/2018 à 15h35

Et l'on commence gentiment chez Rue du Commerce qui propose aujourd'hui une GeForce GTX 1060 3 Go Dual de la marque PALIT à 218,41 euros avec le code CP5. Un prix on ne peut plus attractif pour cette carte graphique aux capacités plus qu'honnêtes.Si vous penchez plus en faveur de la GTX 1080 Twin X2 à 8 Go de chez Inno3D, vous devrez aller faire un tour chez Materiel.net, qui la propose à 516,90 euros au lieu de 574,90 euros. Une économie de 10% et un tarif très raisonnable pour l'une des meilleures cartes graphiques du moment. Attention toutefois, cette offre est limitée à 20 pièces.Si la GeForce GTX 1060 n'est pas la carte graphique la plus puissante du moment, elle demeure une valeur sûre en matière de gaming. Elle propose un port HDMI, trois DisplayPort et un port Dual DVI-I pour vous offrir un large choix de connectiques pour vos moniteurs. Ses deux ventilateurs intelligents de 100 mm lui permettent refroidir efficacement le GPU, sans pour autant que le bruit soit gênant.La GTX 1080 pour sa part est une véritable machine de guerre qui vous permettra de faire tourner les meilleurs jeux du moment avec les graphismes poussés au maximum. Au cœur de cette carte fabriquée par Inno3D se trouvent 1920 cœurs Cuda qui lui permettent d'atteindre les 1607 MHz. Elle peut aussi compter sur 8 Go de GDDR5X pour une expérience de jeu fluide, même en 4K. Côté connectique, ce sont trois DisplayPort 1.4, un port DVI-D et un port HDMI 2.0 qui vous attendent.