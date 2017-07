Trois raisons de craquer pour une carte graphique externe

Un upgrade à prix abordable

La VR à portée de main

Modifié le 29/06/2017 à 17h03

A qui s'adressent les cartes graphiques externes ? Quel usage puis-je en faire ? Suivez le guide !S'il vous arrive de rêver que votre modeste voiture puisse en un tour de clé à mollette se muer en sportive agressive, sachez que ce n'est pas ici que vous trouverez la solution. En revanche, vous pouvez offrir à votre PC portable une transformation équivalente, à l'aide d'une carte graphique externe. Depuis une dizaine d'années, un segment du marché du hardware s'est créé autour de ces boîtes embarquant une ou plusieurs cartes graphiques permettant à la machine qui s'y connecte de muscler ses performances d'affichage. Asus le premier, dès 2007, développa un modèle peu performant il est vrai, suivi de près par Fujitsu-Siemens. Aujourd'hui, la plupart des OEM (HP, Asus, etc) ont une, ou plusieurs cartes graphiques à leur catalogue, sans parler des spécialistes du gaming (Alienware, Razer...). En la matière, l'offre est pléthorique. Les critiques aussi. Pourtant une carte graphique externe peut s'avérer un excellent investissement.Première raison, qui intéressera tous les propriétaires de PC portable : avec une carte graphique externe vous pouvez upgrader votre machine sans avoir à la changer. C'est une limite bien connue des laptops, le processeur est généralement soudé à la carte mère, empêchant le remplacement de la carte graphique d'origine. Lorsqu'elle embarque une bonne carte graphique, type GeForce GTX 108, une carte externe permet de multiplier par dix les performances graphiques de sa machine pour les usages les plus gourmands en la matière. Ces usages, on en compte trois : le jeu vidéo, le home cinema qui se joue de plus en plus en 60 fps, ou le montage vidéo HD et de plus en plus 4K.Deuxième raison de craquer pour une carte graphique externe : la réalité virtuelle, de plus en plus présente grâce aux succès des systèmes type Oculus Rift ou OSVR HDK 2, notamment dans le domaine du jeu. La plupart des laptops de la génération actuelle sont incapables de fournir la puissance nécessaire pour les faire tourner. Une carte graphique externe vous évitera d'avoir à débourser plusieurs milliers d'euros pour une machine de bureau ou un notebookTroisième raison, la possibilité de se passer du port Thunderbolt 3 pour brancher une carte graphique externe. En voie de généralisation sur les PC portables de dernière génération, le Thunderbolt 3 est capable de soutenir des débits jusqu'à 40 Gbit/s. Il reste la meilleure connectique pour raccorder une carte graphique externe à sa machine, mais il existe heureusement des alternatives, en utilisant comme interface une Expresscard ou une carte mPCIe. Cette formule séduira notamment les petits budgets, qui n'ont pas nécessairement les finances pour acquérir une machine plus puissante, et qui trouveront là un bon compromis. Beaucoup de propriétaires de PC portables n'ont pas besoin de beaucoup de puissance pour l'usage qu'ils en font au travail ou dans leurs études, mais ils peuvent aussi vouloir accéder aux derniers hits de l'industrie du jeu vidéo.