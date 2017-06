ASUS dévoile deux cartes graphiques dédiées au minage des bitcoins

ASUS s'intéresse à la cryptomonnaie avec la Mining RX 470

Une version spécialement dédiée au minage basée sur le GPU de Nvidia

Modifié le 28/06/2017 à 11h47

Le minage des cryptomonnaies demande des systèmes informatiques performants et, en particulier, des cartes graphiques puissantes. Si les mineurs ont opté pour le haut de gamme dédié aux jeux vidéo, une nouvelle option va leur être proposée.Le constructeur ASUS, bien connu des joueurs, a dévoilé récemment, une carte graphique spécialement dédiée au minage des bitcoins et autres monnaies de ce type : la RX 470 basée sur le GPU de la Radeon RX 470. La version spéciale d'ASUS, appelée Mining RX 470 améliore toutefois le rendement du minage.Cette carte graphique dédiée au gaming, comme d'autres, est utilisée pour le minage sur Ethereum, cryptomonnaie concurrente du bitcoin, qui a la particularité d'être rentable sur des cartes graphiques grand public. Le prix de la Mining RX 470 n'a pas été communiqué mais elle devrait être disponible en juillet 2017.La nouvelle venue dans cette nouvelle catégorie de cartes graphique est la Mining P106. ASUS, qui l'a développée et annoncée le 27 juin 2017, promet une amélioration de 36 % du hashrate par rapport à une carte graphique du même segment. La ASUS Mining P106 se base sur le GPU Nvidia de la GTX 1060, elle aussi très utilisée par les mineurs.Entre la GTX 1060 et la P106, toutefois, il y a une différence de taille : alors que la première est une carte graphique classique, la deuxième ne dispose d'aucune sortie vidéo. Spécialement dédiée au minage, son prix reste encore inconnu. Elle devrait être disponible en juillet 2017, comme la Mining RX 470, mais uniquement en Chine et en Europe de l'Est.