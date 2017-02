Uncharted 4 sur Playstation 4 à 29,99 €

Culture > Jeux video

Salut ! Baisse de prix pour Uncharted 4 (livraison gratuite en point relais). Le jeu est encore à plus de 40 € sur Amazon et pour trouver moins cher (27,99 €) il faut se tourner vers la case import sur Base.com mais aucune garantie d'avoir le français...certaines sources parlant de sous titres FR, d'autres précisant que la version uk n'a que la V.O).



Bref, là, c'est la version 100 % française (boîte incluse également) si vous souhaitez revendre le jeu par ex.