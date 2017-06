TV 4K pas cher : 1300 euros de réduction et une Xbox One S offerte

High Tech > Images & sons

Si vous cherchiez une TV 4k pas cher, voici un bon plan qui ne devrait pas vous laisser insensible. Pendant une durée limitée, le modèle LG 55B6V OLED UHD 4K bénéficie d'une réduction exceptionnelle de 1300 euros avec en supplément, une console de jeu Xbox One S offerte. Retour sur les derniers bons plans pour les TV 4k pas cher du moment.





TV 4k pas cher : une offre très haut de gamme accessible



Ce bon plan sur le téléviseur LG 55B6V OLED UHD 4K est en effet cumulable avec les offres de paiement en plusieurs fois de la Fnac. Ainsi, il est possible de régler cet achat en 3 ou 4 fois, directement avec sa carte bleue. Pour le règlement en 3 fois, celui-ci se déroule de la manière suivante :



En 3 fois



- Un premier prélèvement de 676,34 euros

- Un second prélèvement le mois d'après à 666,34 euros

- Un troisième prélèvement 60 jours plus tard à 666,32 euros



En 4 fois



- Un premier prélèvement de 519,75 euros

- Un second prélèvement le mois d'après à 499,75 euros

- Un troisième prélèvement 60 jours plus tard à 499,75 euros

- Un quatrième prélèvement 90 jours plus tard à 499,75 euros



Ces montants peuvent paraître élevés, mais quand on regarde de plus près les caractéristiques de cette TV 4k pas cher, on comprend tout de suite pourquoi.



En effet, ce modèle de LG d'un écran de 139 cm, d'une fréquence de balayage cadencée à 100 HZ, d'un rendu OLED 4K UHD pour une qualité d'image que nous vous invitons à constater par vous même en magasin ou grandes surfaces.



En la matière, LG connait son sujet et se positionne avec ses modèles OLED haut de gamme dans ce qui peut se faire de mieux pour les personnes exigeantes à la recherche d'un écran de télévision irréprochable.



La console Xbox One S vendue avec vous permettra par ailleurs de lire les Blu Ray 4K. En revanche, nous vous déconseillons les sessions de jeu trop longues sur un téléviseur OLED au risque d'entraîner quelques brûlures d'écran sur une utilisation au long terme. Heureusement, cette offre s'accompagne d'une garantie Fnac de 2 ans venant s'ajouter à la garantie constructeur LG et au droit de rétractation d'un achat au bout de 14 jours.



TV 4k pas cher : les meilleurs offres du moment



En supplément de ce modèle OLED 55B6V UHD 4k de LG, d'autres téléviseurs sont également en promotion chez la Fnac.



En modèle haut de gamme, comment ne pas citer le modèle de Sony Bravia KD49XD8305B UHD 4K, vendu à 999 euros avec 150 euros offerts pour tout abonnement à Canal + mais surtout la TV 4k pas cher Samsung UE49KU6510 UHD 4K de 123 cm à 699 euros au lieu de 999 euros avec 300 euros de chèques cadeaux offerts pour tout nouvel abonnement à Canal + de 2 ans.



D'autres réductions sur les tv 4K pas cher arrivent au quotidien sur nos pages bons plans, n'hésitez pas à créer vos alertes pour être prévenu par mail en cas de super bon plan !