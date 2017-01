Smartphone Nextbit Robin à 179 €

High Tech > Smartphones/Applis

Cela faisait un moment que je cherchais un très bon smartphone pour moins de 200 € (et quand je dis très bon smartphone c'est pas un tel avec des finitions qui laissent à désirer et une batterie en bois).



Là pour 179 €, je trouve qu'on s'en tire vraiment vraiment très bien.



Caractéristiques :



32 Go Mémoire intégrée avec stockage en ligne de 100 Go. Vous avez toujours l'espace dont vous avez besoin. Sauvegarde en toute transparence des applications et des photos, archive intelligemment ceux que vous n'utilisez pas et les restaurée quand vous en avez besoin

Écran LCD 1080p 5,2 "avec verre Gorilla 4

Caméra arrière 13 MP avec détection de phase Autofocus et flash à double tonalité

Deux haut-parleurs frontaux avec double amplificateur

GSM 850/900/1800/1900 - HSPA (3G) 850/900/1700/1800/1900/2100 - LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28