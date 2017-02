Samsung Galaxy A5 2017 Noir à 310 € (pour l'achat simultané d'une carte SAMSUNG MSD EVO+ 128GB)

High Tech > Images & sons

Salut ! Excellent deal sur le A5 de Samsung. Pour bénéficier de la promo, il faut choisir l'option "Retirer en magasin" et non l'option "ajouter au panier" quand vous choisissez vos produits



Smartphone vendu à 429 €.



Carte SD vendue à 59,90 €



En ajoutant les deux au panier, on bénéficie d'une remise immédiate de 128,90 €.



PS : offre cumulable avec la reprise de votre ancien téléphone à hauteur de 50 €...Ce qui peut potentiellement donner un bon plan à 310 €...



Enjoy !