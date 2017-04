PC portable NOUVEAUTÉ LENOVO IDEAPAD 310-15IKB 80TV014FFR à 509 €

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

LES POINTS FORTS :



Ecran LED 15,6" Full HD

Processeur Intel® Core™ i5-7200U

RAM 6 Go - 500 Go HDD + 128 Go SSD - Carte graphique Nvidia GeForce GT920 2 Go dédiés

Windows 10 - Webcam intégrée - HDMI - USB 3.0 - Bluetooth



Il y a 20 € de remise immédiate sur l'achat de ce PC + du pack Office