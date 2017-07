PC Portable Acer Aspire XC-704 DT.B3YEF.021 à 280,83 €

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

10 € offerts en plus pour les adhérents Fnac



Type de produit

Tour

Processeur

Intel Pentium J3710

Fréquence du processeur

De 1.6 GHz à 2.64 GHz

Système d'exploitation

Microsoft Windows 10 Windows 10 Edition Famille à 64 bits **

Chipset

Intel® HD Graphics 405

Mémoire cache du processeur

2 Mo

Mémoire RAM

8 Go

Type de mémoire vive installée

DDR3

Nombre d'emplacement mémoire total / disponible

2

Capacité du disque dur

1 To

Type de disque dur

eSATA