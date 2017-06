PC Gaming pas cher : à 699 € au lieu de 999 € !

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Si vous cherchiez un PC Gaming pas cher, la machine de guerre LENOVO IDEAPAD Y700-17ISK-7FR baisse de prix à 699 euros !



Pendant une durée limitée, ce PC aux caractéristiques techniques prisées par les joueurs exigeants bénéficie d'une remise de 300 euros avec des possibilités de financement en 3 ou 4 fois.





PC Gaming pas cher : les meilleurs modèles en réduction



Grâce aux bons plans de la communauté Clubic, plusieurs modèles de PC Gaming pas cher sont proposés toutes les semaines dans la rubrique Bons Plans du site. Sont sélectionnés par notre équipe de spécialistes uniquement les modèles répondant à plusieurs critères de qualité (cartes graphiques, processeurs, résolution, mémoires vives, jeux éventuellement inclus dans les packs...). De plus, les offres avec les possibilités de financement en plusieurs fois sans frais sont affichés également en priorité sur le site.



Si vous cherchez donc un PC Gaming pas cher, Clubic propose les meilleurs modèles en réduction comme les ordinateurs de la marque Lenovo, ACER, Asus ou encore HP.



PC Gaming pas cher : le modèle Lenovo en référence en juin 2017 ?



Pendant ce mois de juin, plusieurs bons plans sur les PC Gaming pas cher auront retenu notre attention. Mais parmi eux figure le PC Lenovo IDEAPAD Y700-17ISK-7FR qui, en supplément de sa remise de 300 euros, affiche des caractéristiques imbattables pour le prix de 699 €.



En effet, son processue rIntel Core i7-6700HQ 4 coeurs cadencé à 2,6 GHz (Turbo 3,5 GHz), sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX960M, sa mémoire vive de 8 Go et sa résolution de 1080 p en font l'un des PC Gaming les plus intéressants à ce prix.



Son petit poids de 3,5 kg et son clavier Azerty rétroéclairé de toute beauté en font par ailleurs un PC Gaming agréable à transporter. Sans aucun doute, le bon plan gaming PC de ce mois de juin 2017.