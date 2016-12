Pack Logitech souris gaming G402+ clavier gaming G410

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Souris gaming G402: Moteur à fusion exclusif pour des vitesses à plus de 1 m/s

Technologie Delta ZeroTM pour une précision sans précédent

8 boutons entièrement programmables

240-4 000 ppp avec réglage à la volée

Taux de rapport: 1 ms (le plus rapide possible via US



Clavier gaming : Touches mécaniques Romer-G exclusives pour plus de réactivité (jusqu'à 25 %)

Conception ultra-légère, sans pavé numérique

Rétroéclairage RVB personnalisable

Intégration de l'application Arx Control

Garantie Fabricant : 2 an(s)

Touches mécaniques Romer-G exclusives pour plus de réactivité (jusqu'à 25 %)

Conception ultra-légère, sans pavé numérique

Rétroéclairage RVB personnalisable

Intégration de l'application Arx Control

Garantie Fabricant : 2 an(s)

Utilisation d'Arx Control : Utilisateurs iOS, téléchargez Arx Control depuis l'App Store; Utilisateurs Android, téléchargez Arx Control depuis la boutique Google Play

Le dock Arx ne prend pas en charge les dispositifs dotés d'écrans de taille supérieure à 7" ou 21 cm