PACK HOME CINEMA YAMAHA YHT1993

High Tech > Images & sons

Pack Home Cinéma compatible 4K et Ultra HD.



Super prix, normalement vendu 180 € plus cher.





Bluetooth, Compatible 4K Ultra HD, Amplification discrète, Décodage format HD (Dolby True HD/DTS-HD Master Audio), Port USB, Calibrage automatique des enceintes



Référence de l'amplificateur HTR-3068

Puissance 5 x 100 Watts (sous 6 Ohms)

Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz

Type de convertisseurs Burr Brown 192kHz/24-bit

Distorsion harmonique 0,900 %



Calibrage automatique Oui

Type de micro de calibration Optimisation audio YPAO

Basses enrichies Basses accentuées

Traitement du Son

Détail : Dolby True HD, DTS HD Master Audio, Synchronisation image/parole (Lip Sync)



Tuner FM

Nombre de présélections 40

Technologie HDMI CEC Oui

Mode eco Oui



Compatible Ultra HD (4K) Oui

Détail : Compatible Ultra HD (4K), Compatible Deep Color



Technologie Bluetooth Oui



Entrées Stéréo (RCA): 3, Entrée coaxiale: 2, Entrée optique: 1, Sortie subwoofer: 1, Prise casque: 1



Entrées composite: 3, Sorties composite: 1



Entrées HDMI 4

Sorties HDMI 1



Port USB: 1



Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) (L43,5 x H15,1 x P31,5 cm)

Poids 7 g



Type d'enceinte Satellite

Puissance admissible 30 W RMS

Puissance de crête 100 watts

Rendement 83 dB

Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) (H17,6 x L11,5 x P8,8 cm)

Poids 480 g

Référence NS-B20



Puissance admissible 30 W RMS

Puissance de crête 100 watts

Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) (H10,1 x L29,1 x P10,3 cm)

Poids 680 g

Référence NS-C20



Type de charge Bass Reflex

Puissance nominale 30 W RMS

Puissance maximale 100 watts

Diamètre du Haut -Parleur 16,0 cm

Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) H26,4 x L26,2 x P28,7 cm)

Poids 5,0 kg

Référence NS-SWP20



Durée de la garantie (Pièces, main d'oeuvre) 2 ans

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) Non communiquée

Contenu du carton

Livré avec notice