Pack GoPro HERO5 Session + Etui de transport GoPro Casey à 229 €

La HERO5 Session est le mélange suprême entre performances et simplicité avec ses vidéos 4K, son système de stabilisation d'image et son design à bouton unique.

Vidéos 4K et photos de 10 MP sensationnelles en modes Photo unique, Rafale et Accéléré.

Résistante de par sa conception, la HERO5 Session est étanche jusqu'à 10 m (33 ft) sans boîtier.

Une simple pression sur le bouton Obturateur allume la caméra et lance automatiquement l'enregistrement.

Inclus : GoPro HERO5 Session + étui GoPro Casey + poignée GoPro The Handler + fixation frontale GoPro + QuickClip