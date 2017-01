Nouveau et ancien clients Orange : Sony Xperia X à 299 € (après remboursement de 50 €)

High Tech > Smartphones/Applis

Bonjour à tous,



Offre intéressante sur le Sony Xperia X en ce moment pour les nouveaux et anciens clients Orange. Le téléphone bénéficie d'une remise immédiate de 150 euros jusqu'au 08 février 2017 (vendu 349,90 €) et il ya une offre de remboursement à hauteur de 50 euros soit un prix de revient à 299 euros seulement.



Un rapport qualité prix exceptionnel pour le téléphone présentant les caractéristiques suivantes :



Compatible 4G+ (débit jusqu’à 223 Mbit/s)

Ecran 5 pouces, Full HD 1080 x 1920

Appareil photo de 23 Mégapixels, zoom x8 et appareil frontal de 13 Mégapixels

Mémoire 32Go extensible jusqu’à 200Go