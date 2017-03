HP PC Gamer OMEN 15ax216nf + 5 jeux à 699 €

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Il y a une remise de 50 € dès 399 € d'achat sur le site en ce moment ce qui donne 699 € au lieu de 749 €.



Paiement en 4 fois possible. Caractéristiques de la bête :



Les points forts :

CPU : Intel Core i5 (7ème génération) 7300HQ - 2.5 GHz

15.6" - IPS - 1920 x 1080 (Full HD)

RAM : 8 Go (2 x 4 Go)

1 To HDD - SATA - 7200 tours-min - 128 Go SSD - (M.2)

Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 - 4 Go GDDR5 SDRAM

Interfaces : 2 x USB 3.1 Gen1, USB 2.0, HDMI, LAN, Prise combo casque-microphone

Sans fil : 802.11ac, Bluetooth 4.2

Système d'exploitation : FreeDOS 2.0

Couleur : Base noire brillante, motif de maille ombrée, couvercle de maille ombrée

Oui - HD