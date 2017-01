Hitman Saison 1 Complète Steelbook Edition sur PS4 à 44,99 €

Culture > Jeux video

Salut tout le monde ! J'ai pu terminer le jeu dernièrement et je peux vous dire que l'expérience en vaut vraiment la peine. Un retour en puissance de la saga et surtout à ce prix, il ne faut même pas hésiter vu la durée de vie monstrueuse du jeu (plus de 80 heures si on veut tout faire...).



Une édition qui comprend un steelbook d'ailleurs