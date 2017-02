Enceinte sans fil Ultimate Ears Boom Bleu Indigo

High Tech > Images & sons

Partagez votre musique avec UE BOOM, le haut-parleur sans fil à 360 degrés capable de produire un son explosif incroyablement bon dans toutes les directions. Conçu pour être spontané et prêt pour l'aventure, UE BOOM est complètement dingue: il est imperméable, anti-tâches et son design vous permet de l'emmener partout avec vous.



Et grâce à sa batterie rechargeable d'une autonomie de 15 heures et à sa portée sans fi l Bluetooth® de 15 mètres, il vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Téléchargez l'application UE BOOM et découvrez d'autres fonctions révolutionnaires comme notre alarme musicale, notre égaliseur à 5 bandes entièrement personnalisable ou encore les commandes de mise sous/hors tension.



Mais ce n'est pas tout. Grâce aux mises à jour régulières du haut parleur, votre UE BOOM continuera à évoluer.