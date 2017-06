Ecran PC Acer K222HQLbd à 89 € avec le code TOUT10

High Tech > Images & sons

Ecran 21.5 pouces (55 cm)

Résolution 1920 x 1080 60Hz Full HD

Format 16:9



Les caractéristiques du produit

Taille d’écran 22 "

Norme HD Full HD

Format d'écran 16/9

Compatibilité 3D Non

Temps de réponse 5 ms

Luminosité 200 cd/m²

Contraste dynamique 100 000 000:1

Taux de rafraîchissement maximal 60 Hz

Angle de vision horizontal / vertical 90° / 65°

Affichage des fonctions à l'écran Oui

Consommation en fonctionnement 18,1 W

Résolution d'affichage 1920x1080

Technologie NFC Non

Appareil connecté Non

Disponibilité des pièces détachées Non communiquée

Code 4014359



