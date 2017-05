Disque Dur SATA Toshiba X300 High-Performance 6 To à 189,99 €

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Destiné aux PC professionnels ou de jeux, le disque dur interne de 3,5 pouces X300 de Toshiba offre une grande capacité de stockage fiable et hautes performances grâce à plusieurs fonctionnalités avancées, dont une mémoire tampon de 128 Mo. Il bénéficie même d'une meilleure précision de positionnement pour assurer la stabilité des enregistrements. Disponible dans des capacités de 4, 5 et 6 To, le X300 est idéal pour les joueurs sur PC, les concepteurs graphiques et d'autres utilisateurs nécessitant des capacités de stockage élevées.