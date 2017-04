Casque Parrot Zik 2.0 à 149,99 €

High Tech > Images & sons

Casques disponibles en plusieurs coloris mais ma préférence va dans la sobriété et le blanc



Parrot ZIK2.0 est la version 2.0 du désormais célèbre casque audio ZIK conçu par Parrot et dessiné par Philippe Starck. D'un usage hyper simple, il possède une dalle de commande tactile qui permet de gérer la musique et la téléphonie. Parrot a écouté ses utilisateurs et a développé une nouvelle version du casque Zik qui correspond à leurs besoins. Le résultat est un casque redessiné, plus confortable et plus léger, avec des performances audio améliorées (qualité des appels et la reconnaissance vocale intégrée), plus d'autonomie et une nouvelle application pour contrôler, personnaliser et partager votre musique.