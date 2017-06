Casque JBL Everest Elite 700 NXTGen Noir à 150 € + 15 € offerts (adhérents)

High Tech > Images & sons

Le JBL Everest Elite V700NC est un casque circum-auriculaire sans-fil, disponible en noir ou en blanc. C’est une variation du V700BT qui intègre un système de réduction de bruit active. Un peu plus lourd (323 g), il est aussi pliable et accompagné d’un cordon détachable de 129 cm même s’il se connecte avant tout en Bluetooth 4.1.



Comme le V300BT et le V700BT, il dispose la fonction ShareMe 2.0, qui autorise le partage d’écoute sans fil avec un ami. Les commandes de volume sont situées sur l’écouteur droit et l’allumage ou le partage sont à gauche. La réduction de bruit active est très efficace sur les sons médiums et aigus, mais la réponse en fréquence est marquée par une atténuation des graves et des aigus qui peut justifier l’usage d’un égaliseur. Par contre, la distorsion est imperceptible, même à fort volume. La pression exercée sur les oreilles est forte, mais elle apporte un complément d’isolation et empêche efficacement les sons de fuir dans votre environnement.