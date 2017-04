Casque intra-auriculaire APPLE EARPODS avec Mini-Jack MD827ZM/B à 17,99 €

High Tech > Images & sons

Pratiquement 50 % de réduction sur ces écouteurs Apple.



Les Écouteurs Apple EarPods sont légers et confortables. Ils sont conçus de manière à ce que vous ne vous aperceviez pas que vous les portez ! Les embouts sont ergonomiques et s'adaptent parfaitement à la forme de votre oreille.

Les EarPods disposent d'une télécommande et d'un microphone pour vous permettre de passer vos appels, de régler le volume, de changer de piste, ... en toute simplicité.

Ces écouteurs sont fournis avec un étui de transport pour que la musique vous suive où que vous alliez.



LES POINTS FORTS :



Écouteurs Apple avec télécommande micro

Écouteurs ergonomiques et confortables

Télécommande et microphone intégrés

Résistants à l'eau et à la transpiration