Casque Oculus Rift pas cher : disponible à 658 € + 7 jeux offerts et avec 100 € offerts

Vous cherchez un casque Oculus Rift pas cher pour vous essayer à la réalité virtuelle ? Voici une superbe offre à ne pas manquer en ce moment avec le casque à 658 € (prix promotionnel) au lieu de 899 euros avec en supplément 100 euros offerts ! Soit un prix de revient total de 558 €, du jamais vu pour l'Oculus Rift. Le code pour votre chèque cadeau de 100 € est envoyé par mail





Casque Oculus Rift pas cher : des bons plans de temps à autre





Pour mettre la main sur un casque Oculus Rift pas cher, nous avons placé plusieurs alertes à travers le web. En règle général, lorsqu'un bon plan se présente pour ce casque de réalité virtuelle qui fait office de référence dans le monde du gaming, celui-ci s'affiche entre 600 et 699 euros avec un ou deux chèques cadeaux.



Ici nous avons donc le meilleur casque de réalité virtuel à 658 € avec les manettes Occulus Touch(prix promotionnel plus qu'intéressant) avec en supplément 100 € offerts (là où les choses deviennent sérieuses).

En effet, avec ces 100 euros, vous pourrez sans problème vous offrir les jeux du moment compatibles avec le casque Oculus Rift pas cher. On pense notamment à Resident Evil 7 pour les plus courageux qui oseraient affronter l'horreur



Si vous êtes intéressés par le Casque Oculus Rift pas cher mais que le prix vous semble encore trop élevé, n'hésitez pas à ajouter ce bon plan dans vos favoris que nous actualiserons lorsqu'une offre imbattable se présentera.



Vous pouvez également créer une alerte high tech depuis votre espace personnel afin d'être prévenu par mail en cas de super bon plan casque Oculus Rift. Bon jeu !