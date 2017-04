Casque de réalité virtuelle Original Xiaomi VR à 10,58 €

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Un très bon casque de réalité virtuelle à ce prix



Extrait d'un test publié sur realite-virtuelle.com :



"Le Xiaomi Mi VR Play est un casque de bonne qualité. Il offre une solution adaptée à ceux qui souhaitent posséder un casque de réalité virtuelle performant, sans dépenser une centaine d’euros. Proposé à un prix plus qu’accessible, ceux qui veulent s’essayer à la réalité virtuelle y trouveront largement leur compte. Sa forme, sa matière et son ergonomie globale offrent un confort d’utilisation surprenant. Pas de transpiration, pas de buée, pas d’inconfort. Il est par ailleurs compatible avec tous les smartphones dont la taille de l’écran se situe entre 4,7 et 5,7 pouces."